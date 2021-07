Tokyo 2020: l'Imperatore apre le Olimpiadi, la Osaka ultima tedofora Alla cerimonia inaugurale scatenati i campani Abbagnale, Chirichella e Pirozzi.

Alle 16:13 di venerdì 23 luglio 2021 è ufficialmente iniziata la XXXII edizione dei Giochi Olimpici. A Tokyo, in uno stadio purtroppo con sole mille persone, è stato l’Imperatore del Giappone Naruhito a dare il via alla più sofferta e attesa kermesse a cinque cerchi. Hanno sfilato 206 delegazioni. Ad aprire quella greca, come da tradizione, a chiudere quella giapponese, paese ospitante. In mezzo tanto colore con l’Italia che è entrata alle 13:50 capitana dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani. Tra i campani, i più scatenati sono stati Vincenzo Abbagnale, Cristina Chirichella e Stefania Pirozzi, protagonisti sui social, presente anche la pugile Angerla Carini. Emozione incredibile per loro nonostante uno Stadio Olimpico vuoto come mai era accaduto prima di oggi.

Al termine della sfilata è stato il momento del giuramento Olimpico fatto da atleti, giudici e tecnici, per la prima volta insieme, poi il saluto del presidente del Cio Bach e di Hashimoto Seiko ex pattinatrice e massimo esponente del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020. Dopo che l’Imperatore ha dichiarato aperti i Giochi è entrata la bandiera Olimpica portata da sei atleti tra cui la più forte pallavolista del mondo, l’azzurra Paola Egonu.

In chiusura è giunto il momento più atteso, quello dell’accensione del braciere Olimpico. La scelta dell’ultimo tedoforo è ricaduta su Naomi Osaka, tennista vincitrice di due prove dello Slam, che dà il vero via alle Olimpiadi moderne dal 1896. Il sacro fuoco di Olimpia è arrivato a destinazione: adesso i Giochi sono finalmente iniziati.