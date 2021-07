Olimpiadi, Pallanuoto: il Settebello è pronto all'esordio Ci sono i tre campani Renzuto Iodice, Dolce e Velotto. Sfida al Sudafrica alle 3:00 orario italiano.

I campioni del mondo del Settebello sono pronti ad iniziare la propria avventura alle Olimpiadi di Tokyo. Appuntamento questa notte alle 3:00 orario italiano contro Sudafrica. Sfida che almeno sulla carta non dovrebbe riservare grandi difficoltà agli uomini di Campagna che ha convocato anche tre atleti campani come Renzuto Iodice, Dolve e Velotto. LA formula è la solita: due gironi da sei squadre, passano le prime quattro che si incrociano nei quarti di finale per formare il tabellone che darà accesso alla zona medaglie. E’ quello l’obiettivo degli azzurri, che dopo la vittoria del Mondiale nel 2019, si presentano tra le squadre favorite. Dalle 3:30 vanno in scena le qualificazioni, il campano vuole lasciare il segno.”

Il passaggio del girone dovrebbe essere una formalità ma il Cittì vuole capire a che punto sono i suoi ragazzi in attesa del dentro o fuori del quarto di finale. "Quel momento del torneo sempre stato il crocevia di ogni evento importante -spiega Campagna-. Durante il torneo non si fanno calcoli. La cultura del successo si costruisce solo vincendo. Sempre".

Gli Azzurri

Matteo Aicardi (Esercito / Pro Recco)

Michael Bodegas (Club Nataciò Atlètic Barceloneta)

Marco Del Lungo (Esercito / AN Brescia)

Francesco Di Fulvio (Esercito / Pro Recco)

Vincenzo Dolce (AN Brescia)

Gonzalo Oscar Echenique (Pro Recco)

Niccolò Figari (Pro Recco)

Pietro Figlioli (Pro Recco)

Stefano Luongo (Pro Recco)

Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo)

Nicholas Presciutti (Esercito / Pro Recco)

Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia)

Alessandro Velotto (Esercito / Pro Recco)

Lo staff: commissario tecnico Alessandro Campagna, assistenti tecnici Amedeo Pomilio e Goran Volarevic, team manager Alessandro Duspiva, preparatore atletico Alessandro Amato, medico Giovanni Melchiorri, fisioterapista Riccardo Cipolat, psicologa Bruna Rossi, video-analista Francesco Scannicchio; arbitro aggregato Alessandro Severo.