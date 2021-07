Olimpiadi, Pallanuoto: il Settebello sul velluto contro il Sudafrica In gol anche i campani Velotto, Renzuto Iodice e Dolce, martedì c'è la sfida con la Grecia.

L’esordio dei campioni del mondo del Settebello è stato poco più di un allenamento. Troppo forti gli azzurri per farsi impensierire dal Sudafrica che è stato travolto per 21-2. C’è stata gloria per tutti perché Campagna ha dato minutaggio all’intero roster a disposizione escluso capitan Figlioli andato in tribuna ma tornerà in acqua già dalla prossima sfida. In gol anche i tre campani Velotto e Renzuto Iodice con due realizzazione, un gol per Dolce. "Abbiamo avuto un approccio positivo per quanto riguarda la disciplina del gioco sia in difesa che in attacco” ha spiegato il commissario tecnico al termine del match. “All'inizio eravamo un po' contratti, soprattutto nelle conclusioni, poi ci siamo sciolti. Archiviamo subito questa partita. Adesso ci aspettano altre quattro battaglie, in cui ci sarà da soffrire ed avremo bisogno di grande sacrificio e aiuto reciproco. Saranno gare toste ma siamo all'Olimpiade. Godiamoci ogni partita col sorriso, la voglia di lottare e il desiderio di giocarcela fino in fondo".

Il Settebello tornerà in acqua martedì alle 27 luglio alle 8:30 contro la Grecia, squadra che in passato è stata allenata proprio da Sandro Campagna.

Sud Africa-Italia 2-21

Sud Africa: Madi, Card, Rezelman 1, Badenhorst, Laurenson, Stone 1, Evezard, Rodda, Margro, Mayman, Neill, Stewart. All. Paul Martin

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 5, Luongo 2, Presciutti 2, Velotto 2, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Figari 2, Bodegas 2, Aicardi 2, Dolce 1. All. Alessandro Campagna

Arbitri Salnichenko (KAZ) e Ivanoski (MNE)

Note: parziali 0-2, 2-8, 0-7, 0-4