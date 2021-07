Olimpiadi, pallanuoto: il Settebello pareggia contro la Grecia Sotto 6-2 gli uomini di Campagna recuperano con uno splendido quarto periodo.

Il Settebello dei campani Velotto, Renzuto Iodice e Dolce rischia grosso in una partita pazza contro la Grecia. Si poteva vincere, poi perdere, rivincere e finire anche ko addirittura all’ultimo secondo. Invece è finita sul 6-6 dopo aver tremato per un clamoroso 4-0 subito nel terzo periodo e poi restituito, sono mancati solo gli interessi, nell’ultimo quarto di gara.

Sotto 6-2 gli azzurri hanno cambiato marcia. Le mosse di Campagna hanno pagato e alla fine è arrivata la superiorità numerica per vincere. Proprio le situazioni con l’uomo in più dovranno essere analizzate da coach italiano, troppe volte i campioni del mondo hanno sprecato senza centrare il bersaglio grosso. Il girone verrà superato agevolmente, ma nei quarti di finale ogni errore potrebbe costare caro e interrompere la corsa della squadra sulla strada che porta a giocarsi una medaglia. Il Settebello tornerà in campo giovedì 29 luglio alle 7:00 orario italiano contro gli Stati Uniti d’America, per una sfida in cui in palio potrebbe esserci il primo posto.

Tabellino: Italia-Grecia 6-6 (1-1, 1-1, 0-4, 4-0)

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Luongo 1, Figlioli 2 (1 rig.), Presciutti, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique 1, Figari, Bodegas, Aicardi 2, Dolce. All. Campagna

Grecia: Zerdevas, Genidounias 1, Skoumpakis, Kapotsis 1, Fountoulis, Papanastasiou 1, Dervisis, Argyropouolos Kanakakis 1, Mourikis 1, Kolomvos, Gkiouvetsis, Vlachopoulos 1. All. Vlachos.

Arbitri: Buch (Spa) e Ivanovski (Mne).