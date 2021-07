Avellino, Juve Stabia e Turris, il precampionato entra nel vivo Primi test amichevoli per le campane. Domani, a Pagani, conferenza stampa del presidente Trapani

Primo test stagionale per l'Avellino, che nel pomeriggio, con calcio d'inizio alle 17,30, sfiderà il Napoli Primavera nel ritiro a Roccaraso. In mattinata Braglia ha lavorato su quelli che dovrebbero essere i due moduli che i biancoverdi alterneranno nel corso della stagione: il 4-3-1-2 e il 3-5-2, pronto a mutare forma in un 3-4-1-2. Il primo undici iniziale stagionale dovrebbe essere composto da Forte tra i pali; Ciancio, Sbraga, Dossena e Mignanelli in difesa; Mastalli, Aloi e D’Angelo a centrocampo; De Francesco alle spalle di Maniero e Santaniello in attacco. Sul fronte mercato il direttore sportivo Di Somma continua a lavorare per l'innesto di due esterni offensivi e due attaccanti. Passi in avanti per il ritorno di Castaldo; stretta finale per ottenere il via libera dagli agenti per un altro ritorno all'ombra del Partenio: quello del “promesso sposo” Micovschi. A Rivisondoli prosegue la preparazione precampionato della Juve Stabia, che domani, alle 17,30, disputerà un allenamento congiunto, a porte aperte, con la CEP 1953 Castel di Sangro, formazione che milita nel campionato di Eccellenza molisana. Ufficiali quattro nuovi acquisti: presi il trequartista Stoppa, in prestito dalla Sampdoria, e gli svincolati Cinaglia, Altobelli e Gomez: i primi due difensori, l'ultimo attaccante. A Campitello Matese la Turris, che ha piazzato il colpo Perina tra i pali, ieri si è allenata sotto gli occhi del presidente Colantuono. Domani mattina, dopo l'accoglimento del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che ha permesso di salvare la Serie C, parola al presidente della Paganese Raffale Trapani. Con lui ci saranno il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, e l'assessore allo sport, Pietro Sessa.