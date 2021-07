Olimpiadi, pallanuoto: il Settebello ribalta gli Stati Uniti d'America La squadra dei campani Velotto, Dolce e Renzuto Iodice era sotto 4-0 dopo cinque minuti.

Il Settebello dei campani Dolve, Velotto e Renzuto Iodico non muore mai. Contro gli Stati Uniti d’America la squadra di Alessandro Campagna ha sfoderato una vera e propria impresa dopo essersi complicata la vita. Sotto 4-0 dopo appena cinque minuti, gli azzurri hanno dovuto iniziare una rimonta culminata solo nel quarto e ultimo periodo. Decisiva la rete di Nicholas Presciutti (11-12) a due minuti dal termine che ha permesso al Settebello di difendere il vantaggio e portare a casa l’intera posta in palio.

"Se non prendiamo gli schiaffi non reagiamo” ha commentato a fine gara Alessandro Campagna. “All'inizio avevamo poca "cazzimma". Anche oggi abbiamo reagito da grande squadra. Abbiamo macinato gioco: siamo stati un diesel. Ho chiesto calma fino alla fine. I ragazzi hanno capito e hanno disputato un grande match, contro un avversario molto fisico. Questi schiaffi servono per svegliarsi, ma adesso basta perché in una competizione del genere non possiamo permetterceli. I nostri avversari sanno che non molliamo mai. Adesso pensiamo al Giappone". La sfida contro i Nipponici andrà in scena sabato 31 luglio alle 11:20 orario italiano e sarà un altro appuntamento importante nella corsa verso i quarti di finale.

USA-Italia 11-12

USA: Hooper 1, Vavic 1, Obert 2, Daube 1, Cupido 2, Hallock, Woodhead, Bowen 2 (1 rig.), Stevenson, Smith, Irving 2 (1 rig.), Holland. All. Udovicic

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 6 (1 rig.), Luongo 2, Figlioli 2, Presciutti 2, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique, Figari, Bodegas, Aicardi, Dolce. All. Campagna

Arbitri: Dervieux (Fra) e Buch (Esp).

Note: parziali 4-2, 3-3, 2-3, 2-4.