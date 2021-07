Olimpiadi, tiro al volo: Stanco solo quinta nella finale della Fossa Olimpica La ragazza che ha origini campane aveva sparato benissimo in qualificazione e sognava la medaglia.

Quattro anni fa a Rio de Janeiro l’Irpinia fu rappresentata dal pugile Carmine Tommasone, a Tokyo invece è toccato a Silvana Stanco. La ragazza nata in Svizzera, anche se dal Coni non viene inserita tra le atlete campane in gara a Tokyo che sono ufficialmente 23, ha un legame fortissimo con la regione, sia per le origini della sua famiglia partita da Sturno, che per la crescita agonistica dove c’è l’impronta del Tiro a Volo Falco di Capua.

La Stanco, classe 1993, ha chiuso al quinto posto la sua avventura nella gara di Fossa Olimpica vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, davanti alla statunitense Kayla Browning e alla sanmarinese Arianna Petrilli.

La ragazza d’origine campana si era presentata all’atto finale dopo aver sparato benissimo nelle qualificazioni terminate con un convincente 121 su 125 che aveva dato grosse speranze di poterla vedere sul podio. In finale però la musica è cambiata. La Stanco, unica azzurra presente perché la portabandiera Jessica Rossi non è andata oltre l’ottava posizione (119 su 125), ha sparato male chiudendo con un 22 su 30 che è molto al di sotto delle sue possibilità.

La sua prima avventura Olimpica servirà soprattutto per il futuro. Parigi dista solo tre anni e dovrà essere la sua Olimpiade. La ragazza nata a Zurigo, fino ad ora non è molto fortunata con la competizione a cinque cerchi, visto che nel 2016 dopo aver conquistato la carta Olimpica nella specialità, fu esclusa per scelta tecnica in favore di Jessica Rossi.