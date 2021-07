Serie C, primi test e allenamenti congiunti per le campane: i dettagli Avellino, Juve Stabia e Turris continuano la preparazione precampionato nei rispettivi ritiri

In Serie C, dove la Casertana ha annunciato, ufficialmente, il ricorso al TAR avverso l'esclusione dal campionato, prosegue il la marcia di avvicinamento alla stagione 2021/2022 delle campane che saranno impegnate nel girone C. L'Avellino, che ieri ha superato 3-0 il Napoli Primavera, si è allenato solo nel pomeriggio nel ritiro a Roccarsaso. Sempre nel pomeriggio, a Campitello Matese, prima amichevole per la Turris: i corallini hanno vinto 4-0 contro l'Equipe Campania. Doppietta di Varutti, gol di Leonetti, su calcio di rigore, e rete di Pavone: subito in palla gli uomini di Caneo, che si candidano a essere tra le rivelazioni della prossima annata agonistica. Subito bene anche Perina: l'esperto portiere, tra i neo-acquisti della società presieduta da Antonio Colantonio, ha dato immediatamente sicurezza al reparto sfoderando una bella parata sul risultato di 1-0. A Rivisondoli, la Juve Stabia di Novellino ha, invece, sostenuto un allenamento congiunto con la Rappresentativa Cobo Players Management: finale di 19-0 con 6 gol di Stoppa e 4 di Gomez. A chiudere il tabellino le doppietta di Rizzo e Della Pietra; le marcature di Scaccabarozzi, Bubas (rigore), Oliva, D'Auria e Guarracino.