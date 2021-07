Olimpiadi, il Settebello travolge il Giappone con i gol di Dolce e Renzuto Il 16-8 contro i padroni di casa lancia la squadra di Campagna verso i quarti di finale.

E’ stata una passeggiata, poco più di un allenamento, la sfida che ha visto il Settebello trionfare contro i padroni di casa del Giappone. Il 16-8 finale dice poco in ottica futura, il vero torneo della squadra di Campagna inizierà nei quarti di finale quando si giocherà una sfida contro un avversario di blasone. Nel successo azzurro in rete anche due campani come Renzuto Iodice, rete su rigore, e Vincenzo Dolce che ha segnato sia su azione che proprio dai cinque metri. Ha giocato, ma senza trovare la gloria del gol, anche il napoletano Alessandro Velotto.

"E' stata una partita molto nuotata – ha spiegato il CT Campagna- dove sicuramente ci siamo svegliati sul piano dell'attenzione e dei tempi di reazione, perché loro entrano e palleggiano molto velocemente. E' stata una buona prestazione sotto questo punto di vista. Hanno disputato tutti un alto minutaggio, anche quelli che hanno giocato di meno le prime partite, per cui stiamo cercando di portare in condizione tutti i giocatori, perché da ora in poi si fa sul serio e abbiamo bisogno di tutti e 13 i giocatori che sono qui in Giappone. Dobbiamo essere più coesi e più in forma di quanto lo siamo stati fino adesso e non ho dubbi che questo accadrà".

Italia-Giappone 16-8 (5-0, 3-3, 3-1, 5-4)

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo 1, Figlioli 3 (1 rig.), Presciutti, Velotto, Renzuto Iodice 1 (rig.), Echenique 1, Figari 2, Bodegas 3, Aicardi 2, Dolce 2 (1 rig.). All. Campagna

Giappone. Tanamura, Adachi 1, Koppu, Shiga 1, Yoshida, Suzuki 1, Shimizu, Takata 1, Arai 1, Inaba 3 (2 rig.), Okawa (C), Araki. All. Omoto

Arbitri Ivanovski (Mne) e Peris (Cro).

Classifiche:

Girone A: Italia 7, Ungheria 6, Grecia 5, Stati Uniti 4, Giappone e Sud Africa 0

Girone B: Spagna 8, Croazia 6, Serbia e Montenegro 4, Australia 2, Kazakistan 0