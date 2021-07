Olimpiadi, D'Ambrosio: "Abbiamo una delle Nazionali più forti al mondo" Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana fa il punto della situazione dopo la medaglia.

L’avventura del pugilato italiano alle Olimpiadi di Tokyo è ufficialmente finita. Irma Testa era l’ultima azzurra rimasta in gara e tornerà a casa il 4 agosto con la medaglia di bronzo al collo. La prima assoluta per il movimento femminile dopo che proprio la napoletana ha aperto la strada cinque anni fa a Rio de Janeiro con la prima partecipazione. Per festeggiare la prima medaglia la spedizione che ha visto quattro ragazze partecipare ai Giochi, il presidente D’Ambrosio ha fatto il suo personalissimo punto.

“Ripartiamo con due certezze salde. La prima è quella di avere una delle Nazionali Azzurre più forti al mondo e questo le ragazze lo hanno dimostrato nei fatti, con delle prestazioni di altissimo livello che, come ho detto sopra, avrebbero meritato di più.

La seconda è quella di ricominciare a veder crescere i giovani talenti pugilistici, sia uomini che donne. La politica di crescita dei vivai giovanili, iniziata nel precedente quadriennio, comincia a dare i suoi frutti.

Ricordo a me stesso che in solo in 5 mesi, dal mese di marzo a quello di luglio, sono stati 20 i podi ai Campionati mondiali ed europei di categoria e nel precedente quadriennio 103 le medaglie vinte negli stessi tornei internazionali.

I giovani stanno dimostrando che possono recitare un ruolo da protagonisti nel futuro. Con l'aiuto delle società e dei nostri validi tecnici - per me i migliori al mondo - la Federazione sta ricreando quel ricambio naturale nel bacino degli atleti Azzurri. Ricambio che purtroppo si è inceppato nei precedenti quadrienni.

Certo, ci vorrà tempo e pazienza ma sono sicuro che i frutti del lavoro saranno visibili tra le due prossime olimpiadi. E lo saranno anche per il movimento Pro che si arricchirà dei nuovi talenti provenienti dal circuito Aob.

D'altronde un vecchio proverbio cinese dice: se vuoi avere frutti per un anno, semina grano. Se vuoi avere certezze per decenni, pianta alberi!

Adesso riprendiamo la strada interrotta quella che dovrà riportare il pugilato italiano al posto che merita”.