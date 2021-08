Olimpiadi, pallanuoto: il Settebello impatta sul 5-5 con l'Ungheria Ai quarti di finale sfida con la Serbia. Renzuto Iodice: "Noi non molliamo mai".

"Noi non molliamo mai” Il napoletano Renzuto Iodice ha commentato così l’ultimo match nel girone di qualificazione del Settebello campione del mondo. L’Ungheria ha messo in grande difficoltà la squadra di Sandra Campagna che si è presentata, come ormai spesso accade, all’ultimo quarto di gioco in svantaggio. 5-3 per i magiari e incubo sconfitta molto vicino. Ma il cuore del Settebello, le qualità dei suoi giocatori hanno fatto ancora una volta la differenza. Decisivo il gol di Di Fulvio nel finale per il 5-5. Poi una grande occasione per parte. L’Ungheria si scontra con Del Luongo, grande parata la sua. Poco dopo è Bodegas ad avere la palla del clamoroso successo, ma anche in questo caso decisivo il portiere Nagy per tenere il risultato sul 5-5. Azzurri secondi nel girone vinto dalla Grecia. Nei quarti, in programma mercoledì 4 agosto, sfida da brividi con la Serbia campione Olimpica in carica giunta terza nel girone B.

“Siamo riusciti a recuperare anche questa partita ma purtroppo, come dice Campagna, partiamo sempre piano e dobbiamo prendere gli schiaffi prima di reagire”. Renzuto Iodice prova a scuotere i suoi. “Abbiamo anche avuto la possibilità di vincere, però dobbiamo dare di più. A cominciare dalla prossima gara, quella dei quarti, che sarà probabilmente la più importante del torneo". Gra da non sbagliare perché vale l’accesso in zona medaglie.

"Partita solida sul piano difensivo” spiega il CT Campagna. “Sono molto contento di questo. Mi piace che non ci disuniamo quando andiamo sotto ed è capitato per la terza volta. Il 4-2 e il 5-3 erano pesanti, potevamo risentirne e invece abbiamo addirittura avuto la palla della vittoria. In attacco dobbiamo migliorare, ci manca ancora qualcosa. Il quarto di finale sarà una battaglia, di lotta fisica e psicologica. Armi che abbiamo usato già in questi giorni e vedremo di tirare fuori nella gara più importante".

Ungheria-Italia 5-5 (2-1, 2-1, 1-1, 0-2)

Ungheria: Nagy, Angyal 1, Manhercz, Zalanky, Vamos, Hosnyanszky, Pasztor, Jansik 1, Edrdelyi, Varga 3, Mezei, Harai. All. Marcz.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo, Figlioli 2 (1 rig), Presciutti, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique 1, Figari, Bodegas, Aicardi 1, Dolce. All. Camapagna.

Arbitri Buch (Esp) e Voevodin (Rus).