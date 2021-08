Olimpiadi, l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro eliminata dalla Serbia Azzurre travolte per 3-0. continua la maledizione Olimpica per le due atlete campane.

E’ una Serbia di un altro pianeta quella che ha annichilito l’Italvolley femminile. Boskovic e compagne hanno travolto le azzurre in partita solo nella fase iniziale del primo set. Mazzanti non ha mai trovato la chiave per far male alle avversarie, troppi gli errori anche di Egonu, servita male dalle due palleggiatrici azzurre. Bene come sempre la De Gennaro, una delle poche a salvarsi, mentre per Cristina Chirichella solo una passerella in un torneo dove non è mai riuscita ad essere protagonista.

Il 21-25, 14-25, 21-25 rende l’idea di quello che è avvenuto a Tokyo. Nel 2018 Serbia-Italia era stata la finale del Mondiale finita solo al tie-break. Ma quella squadra azzurra è solo un lontano ricordo, oggi la realtà è diversa. In vista di Parigi 2024 bisognerà cambiare qualcosa. Fortunatamente ci sono giovani interessanti alle spalle, ma va fatto un ragionamento anche sull’attività di base. Per le due campane quella Olimpica sembra una maledizione. Per la De Gennaro terza presenza Olimpica senza medaglia, la seconda per la Chirichella che prima delle Olimpiadi era il capitano di questo gruppo e poi è stata messa un po’ troppo frettolosamente in disparte da coach Mazzanti.