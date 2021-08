Serie C, ecco il giorno della compilazione del calendario della nuova stagione Le campane proseguono a ritmi serrati la preparazione pre-campionato. Casertana, è l'ora del TAR

Lunedì prossimo, alle 19, Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris conosceranno i rispettivi cammini nella stagione 2021/2022. Sarà il giorno della compilazione del calendario. Il conto alla rovescia è definitivamente iniziato e le campane scaldano i motori con test a ritmi serrati. A Roccaraso, l'Avellino ha superato con il finale di 9-0 una Rappresentativa Mista di giovani che militano tra Serie D ed Eccellenza. A bersaglio, nel primo tempo, Bernardotto, Santaniello, favorito da una papera colossale del terzo portiere Pizzella, prestato agli avversari di turno, e Aloi; di nuovo Santaniello, prima di un'autorete di Pesce, Carriero, Scognamiglio, Capone e ancora Carriero, nella ripresa. Alle 16 toccherà, invece, alla Juve Stabia scendere in campo al “Nuovo Romagnoli” in amichevole contro il neo-promosso Campobasso. Dopo le goleade rifilate alle Rappresentativa della Cobo Players Managment e alla Primavera del Pescara, primo banco di prova contro una formazione di pari categoria per gli uomini di Novellino. La Turris, reduce dalla prestazione ufficiale, è, invece, concentrata sul mercato dove si attende di conoscere il destino di Pandolfi. La Paganese, in attesa di definire l'accordo con Castaldo e Zito, ha, invece, annunciato l'arrivo dei giovani Scanagatta, Perlingieri, Pellecchia e Sussi. Per la Casertana è il giorno della verità al TAR. In mattinata l'udienza, nel pomeriggio il verdetto sul ricorso avverso l'esclusione dal prossimo campionato di Serie C.