Olimpiadi, pallanuoto: il Settebello chiude al settimo posto Velotto scatenato con cinque reti, doppietta per Renzuto Iodice nell'ultimo match del torneo.

Si è chiusa con un settimo posto l’avventura del Settebello alle Olimpiadi di Tokyo. Una magra consolazione dopo l’eliminazione ai quarti di finale. Troppo presto per una squadra come quella azzurra anche se il ko è arrivato con la Serbia capace di ripetere l’impresa di Rio de Janeiro bissando un successo che nella storia lascia un segno indelebile. Nell’ultimo match, vinto ai rigori contro il Montenegro, da segnalare i 5 gol di uno scatenato Velotto e la doppietta dell’altro napoletano Renzuto Iodice. A secco il salernitano Vincenzo Dolce.

"La partita era da vincere già nei tempi regolamentari - ha spiegato Sandro Campagna - C'è stato più ordine in attacco, seppur l'intensità non fosse altissima. Del resto si affrontavano due squadre che ambivano a conquistare una medaglia nella finale per il settimo posto, alle 9:30 del mattino, quindi con motivazioni che non potevano essere al 100%. Ho chiesto ai giocatori di finire bene e loro hanno disputato una partita dignitosa. All'interno del nostro staff già abbiamo cominciato a fare delle analisi, anche se poi approfondiremo con maggiore calma e a mente fredda tutto ciò che è avvenuto. Sarà importante trarre delle conclusioni non in maniera superficiale, perché siamo in contesto di un anno e mezzo di pandemia, di non regolarità che abbiamo tutti affrontato per la prima volta”. Adesso si tornerà a lavorare in ottica Parigi, ma prima ci sono due edizioni dei campionati del mondo, il giusto trampolino di lancio per arrivare in Francia con più certezze e meno timori.

Montenegro-Italia 17-18 (2-3, 5-4, 4-5, 3-2; 3-4)

Montenegro: Kandic, Brguljan 2, Perkovic 1, Petkovic 1, Cuckovic, Popadic 1, Vidovic, Ukropina 2, Ivocic 6 (4 rig.), Spaic 1, Matkovic, Banicevic. All. Gojcovic.

Italia: Nicosia, Di Fulvio 4, Luongo, Figlioli, Presciutti 1, Velotto 5, Renzuto Iodice 2, Echenique, Figari, Bodegas 1, Aicardi 1, Dolce. All. Campagna.

Arbitri: Salnichenko (Kaz) e Dervieu (Fra).