Serie C, dodici derby campani da vivere tutti d'un fiato Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris pronti a vivere appassionanti sfide nella sfida

Quattro campane, dodici derby. Il girone C di Serie C promette grandi emozioni in catini infernali che torneranno, gradualmente, a ripopolarsi con l'ausilio del green pass e l'iniziale riapertura al 50 per cento della capienza degli stadi, che ci si augura, di pari passo con un miglioramento della situazione pandemica, possa essere il preludio alla fine delle limitazioni. Salutate Cavese e Casertana; Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris sono pronte a presentarsi ai nastri di partenza. Il prossimo 29 agosto esordi casalinghi per biancoverdi e azzurrostellati, rispettivamente impegnati contro Campobasso e ACR Messina, due neo-promosse. Stessa sorte, ma in trasferta, per Juve Stabia e Turris, che terranno a battesimo due pugliesi: Fidelis Andria e Taranto. Alla seconda giornata il primo incontro tra corregionali con Juve Stabia – Avellino, Novellino contro Braglia. Una partita che promette scintille. A seguire, a cavallo tra l'undicesima e la dodicesima giornata, Avellino – Paganese e Turris – Juve Stabia. Finale denso di emozioni con Turris – Avellino, Paganese – Juve Stabia e Paganese – Turris, all'ultimo turno. Giù il sipario il 24 aprile 2021, per quanto riguarda la stagione regolare. L'Avellino chiuderà contro il Foggia di Zeman, prima al “Partenio-Lombardi” e poi allo “Zaccheria”. La Juve Stabia sarà di scena a Francavilla Fontana, contro la Virtus, che ospiterà al “Menti” dopo il “giro di boa”.