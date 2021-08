Italvolley femminile: Chirichella e De Gennaro convocate per l'Europeo Azzurre a caccia di riscatto dopo l'eliminazione nei quarti di finale contro la Serbia.

Dopo la clamorosa debacle Olimpica l’Italvolley femminile riparte dagli Europei che andranno in scena dal 18 agosto al 4 settembre 2021 a Belgrado, in Serbia, a Zara, in Croazia, a Cluj-Napoca, in Romania e a Plovdiv, in Bulgaria. Il Ct Davide Mazzanti ha reso nota la lista delle convocate per la manifestazione continentale dove si andrà a caccia del riscatto.

Tra le 14 che affronteranno questa avventura, confermate le due campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro. Rispetto al gruppo eliminato ai quarti di finale a Tokyo dalla Serbia, non sono presenti Raphaela Folie e Indre Sorokaite, il cui posto è stato preso rispettivamente da Sara Bonifacio e Sylvia Nwakalor.

Le altre due novità sono rappresentate dalle presenze di Beatrice Parrocchiale e Alessia Gennari che hanno lavorato tutta l’estate con il gruppo prima delle scelte di Mazzanti che ha motivato così questa decisione: “I cambi di Folie e Sorokaite erano già stati concordati prima dell’Olimpiade. Sia con Raphaela che con Indre eravamo d’accordo che il loro percorso stagionale terminasse con il torneo di Tokyo 2020. Al loro posto ho voluto chiamare Bonifacio e Nwakalor, due giocatrici che si sono messe in mostra nella VNL e mi è sembrato giusto premiarle: l’Europeo sarà un’occasione per rimettersi in gioco. Le convocazioni di Parrocchiale e Gennari facevamo sempre parte dei programmi, hanno lavorato con il gruppo olimpico per tutto il periodo di preparazione”.

Di seguito la lista delle convocate: (Palleggiatrici) Ofelia Malinov e Alessia Orro; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Alessia Gennari; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Sara Bonifacio; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale.