Fir Campania, definitiva la struttura arbitrale per la prossima stagione Riconferma per Maria Giovanna Pacifico come direttore di gara di serie A.

La rinnovata Commissione Nazionale Arbitri, guidata dal nuovo Presidente Claudio Giacomel, in queste settimane ha ufficializzato gli organigrammi nazionali e regionali del settore arbitrale italiano per la stagione sportiva 2021/22.

Inedito il mandato in Campania per tutti e tre i nuovi incaricati: Vincenzo De Martino è stato nominato R.O.R. – Responsabile Organizzativo Regionale (ex Coordinatore), che sarà affiancato da Vincenzo Schipani per l’area tecnica in qualità di Responsabile Reclutamento e Formazione, e da Massimo Salierno nel ruolo di Responsabile delle Designazioni, coadiuvato a sua volta dallo stesso ROR che si occuperà anche della selezione degli arbitri su territorio regionale.

L’attuale trio che ha appena ricevuto mandato dalla C.N.Ar. succede a Maurizio Bertolotto, Gioacchino Casciello e Fabio Liccardi.

Da segnalare per la Campania anche la riconferma in più ruoli a livello nazionale ed internazionale dell’ex fischietto di Torre del Greco Carlo Damasco, che opererà in qualità di: membro Centro Studi C.N.Ar., componente ufficio nazionale designazioni, V.P. (visionatore) Top 10, Coach Match Official World Rugby, Match Commissioner Rugby Europe, Trainer World Rugby e coordinatore del gruppo di lavoro che coordina gli arbitri di Serie C e cura la didattica di sostegno agli arbitri regionali di tutta Italia.

Riconferma anche per l’arbitro sannita Maria Giovanna Pacifico, che dopo una stagione vissuta da protagonista con, tra le altre, tre gare da assistente arbitro al Women’s Six Nations 2021, inclusa la finalissima tra Francia ed Inghilterra e la designazione ad ottobre 2020 da Time Keeper di Italia-Inghilterra del 6 Nazioni maschile, è stabilmente inserita nel panel dei direttori di gara di Serie A. Insieme a Maria Beatrice Benvenuti, sono le uniche donne nel gruppo dei ventisette arbitri nazionali.

Con circa mille gare arbitrate complessivamente, i tre profili della struttura arbitri Campania sono di assoluto spessore: ancora tutti regolarmente in attività, vengono da anni costantemente coinvolti nei massimi campionati italiani e sovente impiegati in gare internazionali.

Fuori dal rettangolo di gioco inoltre, hanno tutti già ricoperto incarichi federali: Salierno è infatti l’attuale Capo Sezione della sezione arbitri di Napoli; De Martino per anni ha svolto il ruolo di tecnico a livello regionale e nazionale; mentre Schipani è da diverse stagioni nelle liste di formatore regionale. Per quest’ultimo si tratta invece della prima esperienza come tecnico.

“Da parte del Comitato ci sarà massima apertura e collaborazione nei confronti della struttura arbitrale al fine di migliorare il nostro movimento. Maggiori e migliori arbitri contribuiscono a far crescere tecnicamente le nostre Società” – dichiara il Presidente del Comitato Regionale Campania Giuseppe Calicchio – “A nome dell’intero Consiglio Regionale auguro buon lavoro ai tre arbitri, facendo loro un grande in bocca al lupo”.