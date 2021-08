Paralimpiadi: la squadra di nuoto è pronta per entrare al Villaggio Olimpico Boni e compagni lasceranno Sendai per andare a Tokyo, il 24 la cerimonia d'apertura.

Il periodo di ambientamento è giunto al termine. A Sendai la Nazionale italiana di nuoto paralimpica ha vissuto giornate importanti con allenamenti propedeutici per arrivare pronti ai Giochi di Tokyo. Sendai è una cittadina a circa 400 km a nord di Tokyo, luogo scelto per assorbire prima di tutto il fuso orario e per allenarsi in tutta tranquillità.

La squadra di nuoto, guidata dal napoletano Enzo Allocco, è composta anche da tre campani come Vincenzo Boni, Emmanuele Marigliano e Angela Procida, tutti entusiasti di vivere la grande esperienza delle Paralimpiadi. L’attesa è stata lunga, cinque anni sono tanti per chi lavora per raggiungere un obiettivo, ma adesso finalmente ci siamo. Domani il gruppo tricolore si sposterà a Tokyo, arriverà nella metropoli per iniziare la grande avventura paralimpica con l’ingresso al Villaggio Olimpico. Il momento più atteso soprattutto dagli atleti.

Il 24 agosto, alle 13:00 orario italiano, andrà in scena la cerimonia di apertura, il momento più suggestivo che apre le danze verso questa fantastica avventura. A Tokyo le gare saranno a porte chiuse come accaduto già ai Giochi Olimpici, ma l’agonismo sarà lo stesso.

Foto: Federazione Italiana Paralimpica