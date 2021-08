Europei, esordio vincente per l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro Azzurre vittoriose per 3-0 nella sfida contro la Bielorussia. Domenica appuntamento con l'Ungheria.

Tutto secondo pronostico. Esordio vincente per l’Italvolley femminile nell’Europeo 2021 a Zara in Croazia. La squadra guidata da coach Davide Mazzanti ha dominato la Bielorussia imponendosi nettamente per 3-0 lasciando solo le briciole alle avversarie. Titolari le due campane Chirichella e De Gennaro, come sempre tra le migliori, in una sfida che solo nel primo set ha visto la maggiore opposizione della Bielorussia. Il 25-20 con cui si è concluso il primo parziale è stato il lasciapassare verso una comoda vittoria arrivata con la conquista dei sue successivi set per 25:18 e 25-16. Azzurre sul velluto e subito a punteggio pieno nel girone C dove l’obiettivo è vincere. Per quanto riguarda Chirichella e De Gennaro, la centrale napoletana ha chiuso con 5 punti all’attivo e il libero di Massa di Somma ha fatto vedere ancora la sua grande nell’arte del difendere giocando anche diversi palloni di spessore per gli attacchi delle compagne. Domenica si torna in campo alle 20:00 contro l’Ungheria.

ITALIA-BIELORUSSIA 3-0 (25-20, 25-18, 25-16)

ITALIA: Pietrini 19, Fahr 8, Egonu 20, Sylla 11, Chirichella 5, Orro 2; De Gennaro (L), Gennari. Ne: Bonifacio, Malinov, Danesi, Nwakalor, Parrocchiale (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

BIELORUSSIA: Markevich 5, Vladyka 6, Klimets 6, Davyskiba 2, Stoliar 2, Lapato 1; Panaseka (L), Kananovich, Harelik 3, Sakolchyk 2, Kastsiuchyk 3, Laziuk 1. Ne: Fedarynchyk (L), Valadzko. All. Salikov.

ARBITRI: Jankovic (SRB) e Jokelainen (FIN)

DURATA SET: 24’, 26’, 25’