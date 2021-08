L'Italvolley di De Gennaro e Chirichella batte anche l'Ungheria Oggi alle 17:15 squadra nuovamente in campo per la sfida contro la Slovacchia.

Alla Krešimir Cosic Sports Hall di Zara l’Italvolley femminile ha passeggiato contro l’Ungheria imponendosi per 3-0. Ancora protagoniste le due atlete campane Chirichella (5 punti per la napoletana) e De Gennaro, schierate nel sestetto iniziale da coach Mazzanti. Troppo leggera l’Ungheria per far paura alle azzurre che hanno dominato i primi due set chiudendoli velocemente 25-16 e 25-15. Le magiare hanno fatto un po’ di resistenza in più nel terzo finito 25-19 ma per loro è stato comunque un pomeriggio da incubo dove non sono mai riuscite a tenere testa a Chirichella e compagne. Azzurre prime nel girone a punteggio pieno in attesa del terzo impegno che ci sarà questo pomeriggio, appuntamento alle 17:15, quando andrà in scena la sfida contro la Slovacchia allenata da coach Marco Fenoglio.

ITALIA-UNGHERIA 3-0 (25-16, 25-15, 25-19)

ITALIA: Pietrini 16, Fahr 5, Egonu 17, Sylla 8, Chirichella 5, Orro 5; De Gennaro (L), Gennari. Ne: Bonifacio, Malinov, Danesi, Nwakalor, Parrocchiale (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

UNGHERIA: Szucs, Gyimes 3, Bagyinka 4, Szakmáry 8, Pekárik, Vezsenyi; Tóth (L), Király-Tálas, Németh 4, Török 3, Juhár (L), Papp 4, Pallag, Kiss 2. All. Gluszak.

ARBITRI: David Fernandez Fuentes (ESP) e Mirko Jankovic (SRB)