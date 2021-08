Europei: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro supera anche la Slovacchia Le azzurre vincono 3-1 ma fanno qualche passo indietro sul piano del gioco. Mercoledì c'è la Croazia

Nel terzo match del girone C degli Europei femminili, l’Itavolley non ha brillato facendo un passo indietro rispetto alle prime due uscite. Azzurre vittoriose per 3-1 Alla Krešimir Cosic Sports Hall di Zara in Croazia grazie ad una buona partenza. Mazzanti ha schierato il solito sestetto con le due campane Chirichella e De Gennaro ancora titolari. La partenza è stata positiva con i primi parziali vinti abbastanza agevolmente 25-19 e 25-18. Nel terzo, però, la Slovacchia ha sfruttato un Italia con meno certezze e qualche indecisione in più per restare attaccata al punteggio e imporsi per 27-25. Dopo la doccia fredda del set perso, il primo nel torneo dopo il doppio 3-0 contro Bielorussia e Ungheria, le azzurre di Mazzanti hanno ritrovato una maggiore concentrazione per difendere meglio e chiudere 25-17. (25-19, 25-18, 25-27, 25-17). Dopo il successo per 3-1 sulla Slovacchia Chirichella e compagne torneranno in campo nella giornata di mercoledì alle 21:00 contro le padrone di casa della Croazia. Giovedì, invece, è in programma l’ultimo match del girone C alle 20:00 contro la Svizzera.

SLOVACCHIA-ITALIA 1-3 (19-25, 18-25, 27-25, 17-25)

SLOVACCHIA: Zernovic 6, Abrhamova 3, Palgutova 1, Radosova 12, Pencova 1, Kosekova 1; Spankova (L), Kohutova, Sunderlikova, Jancova (L), Kriskova 10, Hrusecka 4, Fricova 11. Ne: Smieskova. All. Fenoglio.

ITALIA: Orro 2, Pietrini 14, Sylla 11, Danesi 14, Egonu 19, Chirichella 11; De Gennaro, Gennari 4. Ne: Bonifacio, Malinov, Fahr, Nwakalor, Parrocchiale (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

ARBITRI: Sonja Simonovska (MNE) e Ari Jokelainen.