Nuoto, Federica Pellegrini incontra il governatore De Luca La campionessa a Napoli per l'International Swimming League

A Napoli incontro in sala Giunta di Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, in città per l'International Swimming League. L'evento, che segnerà la fine della carriera sportiva della 'Divina', si disputerà nelle acque della piscina Scandone, impianto del quartiere Fuorigrotta che due anni fa fu ristrutturato dalla Regione in occasione delle Universiadi. Ad accompagnare Federica Pellegrini, presso la sede della Giunta regionale campana, anche il campione Olimpionico Chase Kalisz, il pluricampione Domenico Fioravanti e Matteo Giunta, allenatore personale della nuotatrice veneta. E proprio al preparatore nonchè compagno della campionessa, il presidente De Luca ha rivolto un commento scherzoso: "A lui indirizziamo tutta la nostra personale invidia...".

A Federica Pellegrini, il governatore ha donato un mazzo di fiori rosa e bianchi, tre medaglie con le quali venivano premiati gli studenti-atleti delle Universiadi 2019 e una spilla in corallo e oro realizzata dai maestri artigiani torresi.