Europei: l'Italvolley di De Gennaro e Chirichella vola agli ottavi Dopo aver vinto il girone C con i successi su Croazia e Svizzera, le azzurre giocheranno col Belgio.

A Zara, in Croazia, l’Italvolley femminile continua la sua corsa agli Europei vincendo il girone C a punteggio pieno dopo aver ceduto un solo set, quello contro la Slovacchia. Dopo la vittoria contro le padrone di casa è arrivato il bis nell’ultimo match contro la Svizzera. Azzurre vittoriose per 3-0 (25-17, 25-18, 27-25) nonostante un po’ di sofferenza soprattutto nell’ultimo parziale. Mazzanti ha fatto un po’ di tournover, panchina per Cristina Chirichella, titolare inamovibile invece Monica De Gennaro nel ruolo di libero.

“Sono soddisfatto del percorso fatto fino ad ora” ha spiegato a fine match coach Mazzanti. “Facciamo fatica forse con attaccanti un po’ diversi rispetto al solito, come in parte avvenuto nella partita contro la Slovacchia, ma nel complesso ho visto tante risposte positive dal campo. Soprattutto nel secondo set ho viso buone cose anche nell’assistenza, nel contrattacco soluzioni che stavamo cercando e che sono venute fuori nel gioco. ORa ci attende il trasferimento e faremo un po’ di lavoro fisico, poi riprenderemo gli allenamenti a Belgrado per preparare al meglio gli ottavi”.

Ottavi di finale che vedranno le azzurre confrontarsi con il Belgio, finito al quarto posto nel girone A, nella giornata di lunedì 30 agosto a Belgrado. Gli altri ottavi che si giocheranno nella capitale serba saranno Serbia-Ungheria e Croazia-Francia. Invece a Plovdiv andranno in scena Bulgaria-Svezia, Olanda-Germania, Turchia-Repubblica Ceca e Polonia-Ucraina.

ITALIA-SVIZZERA 3-0 (25-17, 25-18, 27-25)

ITALIA: Gennari 13, Bonifacio 5, Malinov 4, Pietrini 13, Danesi 7, Egonu 19; De Gennaro (L), D’Odorico. Ne: Orro, Chirichella, Nwakalor, Sylla, Parrocchiale (L). All. Mazzanti.

SVIZZERA: Pierret 1, Künzler 12, Matter 5, Eiholzer 7, Van Rooij 10, Sulser 6; Knutti (L), Perkovac 1, Hämmerli. Ne: Deprati, Wieland, Storck, Schwarz, Zurlinden. All. Van Hintum.

ARBITRI: Ari Jokelainen (FIN) e Alexey Pashkevich (RUS)