Europei, l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro vola ai quarti di finale Belgio battuto 3-1, mercoledì appuntamento con la vincente di Russia-Bielorussia.

L’Italvolley non convince ma prosegue la sua corsa agli Europei. A Belgrado in Serbia le azzurre di coach Mazzanti hanno battuto per 3-1 il Belgio in un match che poteva essere una formalità ma un clamoroso passaggio a vuoto nel secondo parziale ha regalato qualche brivido di troppo. Titolari nel sestetto iniziale le due campane Chirichella e De Gennaro, con la centrale autrice di nove punti nel corso della partita che era iniziata benissimo. Azzurre dominanti nel primo set, col Belgio che in fase offensiva si è dimostrato molto prevedibile, chiuso per 25-14. Nel secondo azzurre meno precise. La difesa ha concesso qualcosa in più e il Belgio ha provato addirittura a scappare via. La squadra di Mazzanti ha reagito nel finale portandosi sul 23-23 prima di cedere i due successivi punti perdendo amaramente il secondo set dell’intero Europeo dopo quello lasciato per strada contro la Slovacchia. Mazzanti si è fatto sentire al cambio di campo, conferma Marinov che aveva preso il posto di Orru a metà secondo parziale, ricevendo risposte concrete dalla squadra. Azzurre sul velluto con il terzo set vinto 25-17 e il quarto 25-12 per strappare l’accesso ai quarti di finale. L’Italia tornerà in campo mercoledì alle 17:00 contro la vincente di Russia-Bielorussia con le prime che partono col favore del pronostico.

ITALIA-BELGIO 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 25-12)

ITALIA: Sylla 14, Chirichella 9, Orro 3, Pietrini 19, Danesi 7, Egonu 27; De Gennaro, Malinov 1, D’Odorico, Parrocchiale. Ne: Gennari, Bonifacio, Nwakalor, Mazzaro (L). All. Mazzanti.

BELGIO: I. Van De Vyver 1, Guilliams 7, Sobolska 1, Van Avermaet 7, Van Gestel 11, Janssens 8; Rampelberg (L), Lemmens 2, Stragier 1, Van Sas 1, Demeyer (L), J. Van De Vyver 1. Ne: Gilson. All. Van De Broek.

ARBITRI: Nurper Ozbar (TUR) e Alexey Pashkevich (RUS)

DURATA SET: 22’, 27’, 24’, 22’