Basket, Serie C Silver e Serie D: iscrizioni fino a domani Ore extra per l'ingresso nei tornei regionali decise dal consiglio direttivo del CR Campania

Fino alle 16.30 di domani sarà possibile l'iscrizione ai campionati di Serie C Silver e Serie D Regionale da parte dei club che hanno i requisiti per accedere ai tornei organizzati dalla FIP Campania. Il consiglio direttivo del comitato regionale della Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di garantire ore extra per l'ingresso estendendo il termine entro e non oltre le 16.30 del primo settembre. "Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deciso di riaprire i termini di iscrizione per i Campionati di Serie C Silver e D Regionale. - si legge nella nota della FIP Campania - Le società interessate dovranno inviare mail a ufficiogare@campania.fip.it, e per conoscenza a presidente@campania.fip.it, inderogabilmente entro e non oltre le ore 16.30 di mercoledì primo settembre, indicando orario, giorno, campo di gara omologato per il campionato a cui ci si iscrive, colore maglia e referente con numero cellulare. Richieste di società neoaffiliate non saranno comunque prese in considerazione": ecco il dettaglio anche per l'eventuale presentazione fuori tempo massimo.