Europei: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro sfida la Russia Nei quarti di finale, oggi alle 17:00, le azzurre si giocano l'accesso in zona medaglie.

Dentro o fuori. Tutto in una gara. Riscatto o fallimento. L’Italvolley femminile, impegnata a Belgrando in Serbia negli Europei, sfiderà oggi alle 17:00 la Russia del coach italiano Sergio Busato. Per approdare in zona medaglie bisognerà superare l’ostacolo russo proprio come accadde anche nel 2019. Non sarà facile ma c’è un solo risultato accettabile per provare a dimenticare Tokyo. Mazzanti non dovrebbe cambiare nulla rispetto alle precedenti sfide, quindi le campane Chirichella e De Gennaro dovrebbero partire nel sestetto titolare.

“Con il Belgio abbiamo giocato una partita nel corso della quale quando abbiamo preso più rischi abbiamo fatto le cose migliori, mentre quando abbiamo gestito di più abbiamo ottenuto l’effetto contrario” ha spiegato il CT Davide Mazzanti. “Devo dire che si sono viste belle cose: è stato un match molto intenso anche se nei set vinti abbiamo avuto margine nel punteggio”. Con le sovietiche sarà una sfida molto diversa contro una squadra di caratura più importante. “La Russia, rispetto a quella che abbiamo incontrato ai quarti due anni fa, è una squadra più giovane. E’ una formazione che ha molto potenziale e ha cambiato tanto in questo Europeo, sia in partenza he nel corso del proprio cammino. E’ una squadra molto forte nei fondamentali da punto e in battuta ha elementi che hanno fatto vedere cose importanti nella prima fase di questa competizione. Noi abbiamo la possibilità di mettere in crisi una parte del loro sistema cambio-palla con la battuta, ma sicuramente dovremo poi fare un grande lavoro di muro difesa perché hanno attaccanti giovani ma molto forti.

Dalle mie ragazze mi aspetto una partita coraggiosa. Abbiamo bisogno di giocare in modo spavaldo perché più rischiamo nel fare le cose, più prendiamo qualità nel giocare la nostra pallavolo. Credo sia questa la cosa che dobbiamo ricercare di più nel corso della partita.

La fase di cambio-palla sta funzionando e la fase break ha ancora margine, ma le cose che si sono viste sono già di altissimo livello e dobbiamo solo andare in campo a cercare di giocare una pallavolo più coraggiosa”. L’assalto alla semifinale è già iniziato. L’Italvolley vuole tornare dominante e la Russia è l’avversario giusto per scrivere una pagina importante in questo Europeo.