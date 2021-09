Europei, l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro vola in semifinale A Belgrado Russia battuta 3-0, venerdì c'è la sfida contro l'Olanda.

L’Italia che voleva vedere Mazzanti si è palesata nei quarti di finale contro la Russia. A Belgrado la squadra azzurra non ha lasciato nulla alle avversarie imponendosi nettamente per 3-0. Italia in campo con la diagonale Orru-Enogu, le schiacciatrici Pietrini e Sylla, le centrali Chirichella e Danesi e la De Gennaro libero.

Solo in avvio le sovietiche hanno messo la testa avanti nel punteggio, poi l’Italia ha dominato quando dal 16-14 ha fatto il break volando sul più quattro (19-15). Il primo parziale è terminato 25-20, ha dato fiducia a Chirichella e compagne che hanno letteralmente asfaltato le rivali nel secondo con un clamoroso 25-8. Meglio la Russia nel terzo ma non abbastanza da impensierire le azzurre che hanno chiuso sul 25-15 conquistando l’accesso alla semifinale, dove nella giornata di venerdì alla Stark Arena di Belgrado contro l’Olanda, vittoriosa sulla Turchia, si giocheranno la possibilità di conquistare la finale, vero obiettivo di questa campagna continentale.

ITALIA-RUSSIA 3-0 (25-20, 25-8, 25-15)

ITALIA: Sylla 10, Chirichella 10, Orro 4, Pietrini 13, Danesi 6, Egonu 15; De Gennaro, Parrocchiale. Ne: Gennari, Bonifacio, Malinov, Nwakalor, Mazzaro (L), D’Odorico. All. Mazzanti.

RUSSIA: Fedorovtseva 7, Brovkina 2, Kadochkina 5, Kapustina 4, Enina 4, Startseva 1; Pilipenko (L), Matveeva 2, Zaytseva (L), Smirnova 2, Kotova 5, Lazareva 1. All. Busato.

ARBITRI: David Fernandez Fuentes (ESP) e Mirko Jankovic (SRB)

NOTE: Spettatori 1200