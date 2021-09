Europei: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro sfida l'Olanda Le azzurre sognano la finale. Questa sera alle 20:00 a Belgrado serve la partita perfetta.

“Mercoledì pomeriggio, nel quarto di finale con la Russia, abbiamo fatto una delle più belle partite dell’Europeo sia per qualità che per intensità”. Parole di coach Davide Mazzanti alla vigilia di Italia-Olanda, semifinale degli Europei femminili in corso a Belgrado, che andrà in scena questa sera alle 20:00 alla Stark Arena. La squadra, in cui sono protagoniste le due campane Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, sogna la finale e parte col favore del pronostico.

“Sicuramente il match con la Russia ci ha aiutati a recuperare sensazioni buone che ci serviranno in questi ultimi due giorni” ha sottolineato Mazzanti. “Mi è piaciuta particolarmente la costanza delle ragazze nel fare le cose perché, al di là degli aspetti tecnici o tattici, hanno spinto sempre e questo è stato l’aspetto più bello: non hanno mai lasciato spazio alle avversarie. Per affrontare al meglio queste ultime due partite alla squadra chiederò nuovamente di ritrovare le sensazioni di quando giochiamo e gestiamo situazioni difficili. Quando diventiamo conservativi perdiamo un po’ la nostra identità, invece quando siamo coraggiosi e gestiamo il rischio con un po’ di follia le ragazze si riconoscono di più in questo tipo di pallavolo e mettono in campo una qualità nettamente diversa. La semifinale con l’Olanda -conclude- sarà una bella sfida. Hanno una buonissima fase break e dovremo essere bravi a gestire la nostra fase d’attacco”.

Occhi puntati su Paola Enogu, che sogna una rivincita in finale con la Boskovic dopo i ko ai Mondiali e alle Olimpiadi, e può essere decisiva per regalare all’Italia prima la finale e poi un tanto sognato titolo continentale.