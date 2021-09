Bocce, Raffa: Ferrara e Montella vincono il titolo tricolore a coppie Under 18 A Roma i due campani hanno sbaragliato la concorrenza conquistando il primo posto.

È arrivato un bellissimo trionfo per la Campania ai Campionati Italiani Giovanili della Raffa. Domenica 5 settembre, infatti, a Roma, presso il Centro Tecnico della Federazione Italiana Bocce, Francesco Ferrara (classe 2003 di Cava de’ Tirreni, in forza alla società “Amici Congrega Sant’Anna”) e Alfonso Montella (classe 2003 di Scafati, che milita tra le fila della “Comunale Pagani San Raffaele”) si sono laureati Campioni Italiani Under 18 nella specialità Coppia. I talentuosi giocatori hanno coronato un eccellente percorso nella competizione giovanile nazionale superando nella finalissima, con il punteggio di 10-5, la formazione marchigiana, composta da Anoir Malizia Aabid e Tommaso Martini. In particolare, Alfonso Montella (che, nella giornata di sabato, si è classificato inoltre quarto nel Tiro di Precisione), grazie al successo, ha bissato il titolo italiano conquistato nel 2019 in coppia con Daniele Ippolito.

I vincitori, premiati dal presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, hanno così festeggiato la meritata medaglia insieme all’intera delegazione regionale – capeggiata dal presidente della Federbocce Campania, Antonio Barbato –, giunta a Roma in occasione della manifestazione, a cui hanno partecipato complessivamente 17 giovani atleti campani.

“Con l’importante risultato ottenuto da Ferrara e Montella ai Campionati Giovanili – ha affermato il presidente Antonio Barbato – raccogliamo ancora una volta i frutti del grande lavoro che da anni dedichiamo all’attività giovanile, con il coordinamento del tutor regionale, Doriana Rescigno. Mi fa piacere, inoltre, rimarcare il comportamento ineccepibile di tutti i nostri ragazzi che hanno partecipato alla prestigiosa kermesse”.

Un altro risultato degno di nota per la Campania è arrivato nell’Individuale Under 15 con Andrea Vernazzaro (classe 2007 della società “Città di Afragola”), che ha chiuso la competizione al terzo posto.