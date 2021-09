Serie C, le campane all'assalto del primo successo stagionale in campionato Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris cercano la prima vittoria: le ultime

Minimo comun denominatore, vincere. Le campane veleggiano verso la terza giornata del girone C di Serie C con la stessa fame di vittorie dopo 180 minuti senza aver piazzato il primo acuto stagionale in campionato. Sabato, alle 20,30, scoccherà l'ora di Foggia – Turris. I corallini, reduci dall'avvio shock contro il Monopoli, costato la sconfitta per 2-1, sono pronti per la sfida contro i satanelli di Zeman, che sono, invece, partiti col piede pigiato sull'acceleratore conquistando 4 punti nelle prime due uscite. Domenica, alle 14,30, sarà la volta di Paganese – Catania. Tutto pronto per il ritorno sulla panchina azzurrostellata di Gianluca Grassadonia, che nel pomeriggio si è presentato a stampa e tifosi dando inizio al nuovo corso tecnico in seguito all'esonero di Raffaele Di Napoli. A seguire, alle 17,30, toccherà alla Juve Stabia, affrontare in trasferta la Vibonese. Le vespe, che hanno appena abbracciato Evacuo, dovranno rinunciare a Eusepi con la spalla k.o. in occasione del derby con l'Avellino. E proprio l'Avellino chiuderà i giochi alle 20,30, al “Partenio-Lombardi”, contro il Latina dovendo fare a meno di Micovschi, alle prese con problemi muscolari, e Aloi, squalificato per una giornata in seguito all'espulsione per somma di ammonizioni rimediata al “Menti”. De Francesco potrebbe essere preferito a Mastalli, dal primo minuto, ma occhio a Matera nei panni di outsider per una maglia da titolare.