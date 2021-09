Atletica, Enterprise campione d'Italia a Caorle Nella categoria maschile la società napoletana ha trionfato conquistando il suo terzo tricolore.

A Caorle in provincia di Venezia sono andate in scena le finali dei campionati societari di atletica leggera. A trionfare nella categoria maschile è stata la società campana dell’Enterprise Sport e Service che riportato lo scudetto in Campania dopo i due titoli del 2016 e 2017.

L’Enteprise ha trionfato grazie ad un percorso importante fatto di tanti successi. Strepitosa la 4x400 che ha portato 12 punti così come nel lancio del peso Zane Weir, si è confermato ad altissimi livelli col suo 21.66 che fa seguito all’ottima Olimpiade fatta a Tokyo con la maglia azzurra. Successo nel salto con l’asta anche di Mareks Arents con 5.10 e nel lungo di Janis Leitis che ha saltato 7.37. Importanti anche i secondi posti di Karl Lumi nel salto in alto con 2.12, di Dimitrij Lasenko nei 400 ostacoli con 53’’45, della 4x100 con Riccardi, Zalitis, Grava e Petrusenko, e dell’olandese Smet Koen nei 110 ostacoli.