Italrugby, torna la Nazionale A con una sfida contro la Spagna Smith ha presentato questo appuntamento che è molto importante.

La Nazionale A tornerà in campo e lo farà contro la Spagna sabato 30 ottobre alle 16.45 presso l’Estadio Central dell’Università di Madrid. Di questa importante novità ha parlato il Responsabile dell’Alto Livello FIR, l’ex CT Franco Smith.

“La partita contro la Spagna rappresenta un appuntamento importante sotto vari punti di vista. Sarà l’occasione di rivedere in campo l’Italia A e, in linea con quelle che sono le progettualità FIR, contestualmente tanti giocatori avranno la possibilità di confrontarsi a livello internazionale proseguendo nel percorso di crescita degli atleti con l’obiettivo di sviluppare una base ampia che possa fungere da serbatoio per la Nazionale Maggiore nel breve e lungo termine. Incontreremo una squadra che affronta gli impegni con grande passione e determinazione. Sarà un banco di prova interessante che ci darà indicazioni sul proseguo del lavoro”. In questa squadra, che avrà il compito di far fare esperienza a coloro che non possono più disputare le gare giovanili, potrebbe esserci spazio anche per diversi atleti campani attualmente impegnati nel massimo campionato italiano.