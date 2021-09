I medagliati di Tokyo al Quirinale, ci saranno anche gli atleti campani Alle 18:00 Mattarella riceverà gli azzurri, a seguire la delegazione si sposterà a Palazzo Chigi.

Questo pomeriggio alle 18:00 la delegazione degli atleti Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 farà visita al Quirinale per la suggestiva riconsegna di quel tricolore che tante volte ha sventolato sul podio Olimpico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è pronto ad accogliere gli azzurri che hanno vinto delle medaglie guidati dai tecnici e soprattutto dal presidente del CONI Giovanni Malagò e del CIP Luca Pancalli. Presenti anche diversi e atleti e dirigenti campani come Luca Curatoli, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Giuseppe Vicino, Irma Testa, il direttore tecnico della Nazionale di Canottaggio Francesco Cattaneo e il presidente Giuseppe Abbagnale che sono tornati dal lungo viaggio nel paese del sol levante con una medaglia al collo. A seguire, come era già accaduto a luglio in occasione della vittoria degli Europei di calcio, la delegazione si sposterà a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.