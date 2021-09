Chirichella e De Gennaro da Mattarella per festeggiare l'Europeo Al Quirinale giornata di festa per le due campionesse campane che ora pensano al Mondiale del 2022.

Per Cristina Chirichella e Monica De Gennaro è stata una giornata speciale. Il successo all’Europeo meritava di essere festeggiato nel migliore dei modi anche al Quirinale, dove il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha deciso di ricevere le Nazionali femminili e maschili che hanno vinto il titolo di campione d’Europa.

La delegazione è stata guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal numero uno della Fipav Giuseppe Manfredi. Presente anche il Sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali. Hanno preso la parola anche i due allenatori Davide Mazzanti e Ferdinando De Giorgi, e i capitani Giannelli e Malinov che hanno donato al presidente della Repubblica un pallone e una maglietta con tutte le firme. Mattarella ha salutato con orgoglio le due delegazioni, confidando la sua passione per la pallavolo e lanciando anche una stilettata niente male alle tv che trasmettono pochi incontri di campionati. Parole che non devono essere dimenticate, perché lo sport, come dimostrano gli ascolti di questa incredibile estate, se viene proposto nel modo giusto, è garanzia di ascolti. “Non è sempre la vittoria che deve celebrare una squadra” Mattarella dà un’altra lezione soprattutto ai critici. Lo sport è una competizione dove la sconfitta fa parte del gioco. L'Italvolley ora può pensare sia con gli uomini che con le donne ai Mondiali del 2022 dove sia Chirichella che De Gennaro hanno tanta voglia di essere ancora protagoniste.