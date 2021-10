Volley, Supercoppa: vince la De Gennaro, amarezza per la Chirichella Le due atlete campane, compagne in Nazionale, si sono sfidate con i propri club Conegliano e Novara.

La vittoria dell’Europeo è ancora nel cuore e nelle mente di Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, le due giocatrici campane che hanno guidato la squadra azzurra alla medaglia d’oro. Ma ora è già tempo di squadre di club e sabato è stato assegnato il primo trofeo. La finale della Supercoppa Italiana ha visto ancora protagoniste le due atlete di casa nostra con Conegliano e Novara. A spuntarla è stata la De Gennaro che con la sua Conegliano continua a fare incetta di successi imponendosi per 3-1 al Pala Panini di Modena. 3-1 il risultato in favore delle ragazze di coach Santarelli che, dopo aver perso il primo parziale 23-25, hanno ribaltato la partita imponendosi per 29-27, 25-15, 26-24. Match tiratissimo in tre dei quattro set giocati con la Chirichella che ha chiuso con 6 punti a referto, mentre la De Genaro è stata ancora una volta decisiva con le sue difese per dare a Conegliano tante soluzioni offensive per la scatenata Egonu che ha chiuso con 24 punti.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (23-25 29-27 25-15 26-24)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Plummer 17, Folie 9, Egonu 24, Courtney 14, De Kruijf 7, Wolosz 3, De Gennaro (L), Frosini, Caravello, Gennari. Non entrate: Vuchkova, Bardaro (L), Omoruyi, Butigan. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 5, Bosetti 7, Chirichella 6, Karakurt 17, Daalderop 17, Washington 8, Fersino (L), Montibeller 4, Battistoni, Bonifacio, D’Odorico. Non entrate: Imperiali (L), Costantini, Herbots. All. Lavarini.

ARBITRI: Vagni, Cappello.