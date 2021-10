Basket, Scafati svela il suo nuovo organigramma Intanto, in Serie A Napoli cerca il pronto riscatto dopo due sconfitte di fila

Obiettivo riscatto. Le GeVi Napoli vuole cancellare le due battute d'arresto consecutive maturate contro l'Olimpia Milano e la Pallacanestro Reggiana centrando una rivincita nella rivincita, quella di battere la Nutribullet Treviso di coach Menetti, che ha superato per due volte gli azzurri in Supercoppa. Palla a due domenica, alle 18,30. Appuntamento al PalaBarbuto. Nel contempo, Scafati si è data appuntamento a domani, alle 10,30, presso la sala conferenze del main sponsor Givova, dove la dirigenza gialloblù ed i vertici del noto marchio di abbigliamento sportivo si incontreranno con le istituzioni locali. Oltre ad una rappresentanza della squadra, al presidente Alessandro Rossano, al patron Nello Longobardi, e al general manager Gino Guastaferro, saranno presenti il proprietario di Givova Giovanni Acanfora e l’amministratore delegato Pina Lodovico, che si confronteranno con l’amministrazione cittadina ed in particolare con il sindaco Cristoforo Salvati e l’assessore allo sport Pasquale Vitiello. Dopo la presentazione delle nuove divise per la stagione 2021/2022, nell’occasione saranno presentati i quadri tecnici e societari.