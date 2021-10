Rugby, al via i campionati con uno spot targato Fir Campania Cinque testimonial tra cui i nazionali Carlo Canna e Giada Franco.

Inizia finalmente la stagione agonistica. Dopo diciotto mesi la palla ovale torna a rotolare ufficialmente sui campi della Campania: saranno i giovani delle Under 19 e Under 17 maschili a scendere in campo nei rispettivi campionati domenica mattina, sancendo così la fine del blocco attività causato dalla pandemia.

Il Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Rugby ha inteso valorizzare questo momento storico lanciando uno spot che viene reso pubblico proprio a pochi giorni dall’inizio dei tornei.

I nazionali Carlo Canna in forza alle Zebre Rugby e Giada Franco del Rugby Colorno, gli atleti di TOP10 Massimo Cioffi del Valorugby Emilia e Paolo Gisonni della SS Lazio Rugby 1927, e l’arbitro internazionale Maria Giovanna Pacifico, sono i cinque testimonial che hanno risposto alla domanda “cosa è per te il rugby?”.

Appartenenza, territorio, famiglia, queste alcune tra le parole più frequenti che vengono citate a più riprese dagli atleti campani protagonisti dello spot. Nell’iniziativa è stata coinvolta anche Maria Giovanna Pacifico, fischietto sannita internazionale che chiude il videoclip parlando della domenica rugbistica come “uno dei giorni più belli della settimana”.

Dopo il prologo di questa domenica, il fine settimana del 16-17 ottobre vedrà scendere in campo la quasi totalità delle categorie. Partiranno all’unisono infatti la Serie A maschile con il Rugby Napoli Afragola impegnato nel girone 3, la Serie A femminile con l’Amatori Torre del Greco nel gruppo 4 ed i gironi di Serie C.

Nelle successive settimane poi, gradualmente torneranno a pieno regime anche le restanti categorie giovanili, il minirugby ed i tornei regionali femminili.