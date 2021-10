Basket, Napoli e Scafati tra voglia di riscatto e conferme Domani la terza giornata di Serie A e la seconda del gruppo rosso di Serie A2

Voglia di riscatto, voglia di confermarsi. Obiettivi e categorie diverse, stesso desiderio di vincere davanti ai propri tifosi. Napoli e Scafati vivono così la vigilia delle gare valide per la terza giornata di Serie A e la seconda del gruppo rosso di Serie A2. Le formazioni di punta del basket campano saranno impegnate rispettivamente al PalaBarbuto, contro la Nutribullet Treviso, e al PalaMangano, contro l'Eurobasket Roma. Il quintetto di coach Sacripanti va a caccia del primo successo stagionale in campionato per cancellare le battute d'arresto contro Milano e Reggio Emilia. Dall'altra parte del campo ci sarà un roster pieno zeppo di talento, che punta a essere una delle mine vaganti nel gotha della pallacanestro italiana, che Napoli l'ha già sfidata e battuta due volte solo poche settimane fa nel girone C di Supercoppa. Menetti è la guida tecnica di una squadra tosta e insidiosa, ma la GeVi vuole iniziare a muovere la classifica. Punta a primeggiare la Givova, che a San Severo ha brindato al primo acuto dell'annata agonistica e vuole ora far festa insieme alla sua gente contro un roster alla portata, quello della pur valida compagine capitolina. Gialloblù sul parquet alle 18, azzurri alle 18,30, per una domenica palpitante da vivere sotto le plance, sgomitando e facendo a sportellate, per continuare a lavorare con serenità e sulle ali dell'entusiasmo.