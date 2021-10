Calcio a 5, serie A2: partono forte Benevento e Roma, deludono Lazio e Pescara Con le due squadra giallorosse primato anche per Italpol, Active Network e Fortitudo Pomezia.

La prima giornata del girone C del campionato di serie A2 ha già regalato grande spettacolo. Esaltante la vittoria esterna del Benevento 5 al Pala Unimol di Campobasso, con i sanniti che si sono imposti per 4-3 alla prima storia gara in questa categoria. Fattore campo rispettato a Pomezia dove la Fortitudo ha ospitato e battuto la Lazio per 4-3 al termine di una sfida piena di emozioni.

Successo interno anche per l’Italpol al Pala Olgiata di Roma con un netto 5-1 sull’Academy Pescara praticamente mai in partita. Al Pala To Live, sempre nella capitale, pareggio per 2-2 tra Nordovest e Ecocity Genziano. Mentre al Pala Romboli di Colleferro la Roma C5 ha inflitto la sconfitta per 5-3 al Mirafin. Esordio amaro per lo Sporting Sala Consilina tra le mura amiche contro l’Active Network, capace di imporsi per 4-2.

Classifica: Italpol, Active Network, Roma C5, Benevento e Fortitudo Pomezia 3; Ecocity Genziano e Nordovest 1; Tombesi Ortona, Cus Molise, Lazio, Mirafin, Sporting Sala Consilina e Academy Pescara 0.

Prossimo turno:

Academy Pescara-Nordovest

Active Network-Fortitudo Pomezia

Benevento-Sala Consilina

Ecocity Genziano-Roma C5

Mirafin-Tombesi Ortona

Lazio-Italpol