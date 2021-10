Rugby, le giovanili hanno aperto la stagione più attesa Nell'under 19 hanno vinto IVPC Benevento e Amatori su IV Circolo e Partenope.

Finalmente si riparte. I giovani tra i 16 ed i 19 anni hanno avuto l’onere e l’onore di simboleggiare quest’oggi il ritorno al rugby giocato, agonistico, vero. Si è giocato in due sole categorie, che segnano il prologo all’apertura di tutti i principali tornei che prenderanno vita tra sette giorni in regione.

Per la fase qualificazione del torneo Under 17 maschile, primi successi per il Napoli Afragola e la Partenope, che bagnano l’esordio casalingo con due successi maturati ai danni rispettivamente del IV Circolo Benevento e del Sacro Cuore Pompei.

Nel torneo maschile Under 19 – fase qualificazione, prevale il fattore campo nei due derby cittadini. Vittoria dell’US Benevento contro i pari età del IV Circolo Benevento, successo per il Napoli Afragola sulla Partenope.

Domenica prossima scenderanno in campo anche la Serie A maschile e femminile, la Serie B e la Serie C.

RISULTATI

UNDER 19 - FASE QUALIFICAZIONE

US BENEVENTO - IV CIRCOLO BENEVENTO = 27-0 (5-0) ARBITRO Esposito

NAPOLI AFRAGOLA - PARTENOPE = 31-5 (5-1) - De Martino

UNDER 17 - FASE QUALIFICAZIONE

PARTENOPE - SACRO CUORE POMPEI = 41-10 (7-2) - Puglia

NAPOLI AFRAGOLA - IV CIRCOLO BENEVENTO = 45-0 (7-0) Gargiulo