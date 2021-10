Napoli e Scafati pronte a tornare in campo per confermarsi Gli azzurri cercano il bis, i gialloblù il tris in un fine settimana di esami di maturità

Confermarsi. Napoli e Scafati intensificano il proprio lavoro in vista della quarta giornata di Serie A e la terza del gruppo rosso di Serie A2 con l'obiettivo di continuare lungo il solco tracciato nel precedente turno dei rispettivi campionati. Le GeVi ha vinto e convinto contro la Nutribullet Treviso ed è attesa da un esame di maturità che metterà in palio due punti dal peso specifico significativo, in chiave salvezza, in casa del fanalino di coda Germani Basket Brescia. I lombardi, con tre sconfitte consecutive al passivo, sono ancora fermi al palo in classifica e cercano il primo successo, che è, invece, arrivato domenica scorsa per i campani. Partita fortissimo con il blitz a San Severo e il bis interno contro l'Eurobasket Roma, la Givova è chiamata a superare un banco di prova non meno importante e che fornirà indicazioni assolutamente attendibili per un primo mini-bilancio in merito alla fondatezza delle ambizioni di promozione degli uomini di coach Rossi. Sul parquet della Frata Nardò sarà sfida al vertice tra due roster costruiti per vincere, con alle spalle due proprietà desiderose di ritagliarsi uno spazio nel gotha della pallacanestro italiana. I primi a scendere in campo saranno i gialloblù, sabato alle 20,30. Domenica toccherà, invece, agli azzurri lottare dalla palla a due che sarà alzata alle 17,30. In arrivo un fine settimana tutto da gustare per gli appassionati della palla a spicchi.