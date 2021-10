Calcio a 5, A2: Benevento e Pomezia guidano la classifica, sabato il big match Delude la Roma, successi per Lazio e Nordovest.

Il torneo di serie A2 di calcio a 5 sta regalando grandi emozioni nel girone C. Sono solo due le squadre a punteggio pieno dopo altrettante giornate, si tratta di Fortitudo Pomezia e Benevento 5 che sabato si sfideranno nel primo big match della stagione. A sorprendere sono stati soprattutto i giallorossi, capaci di vincere prima a Campobasso e poi il derby campano contro il Sala Consilina per 2-1 mettendo fieno in cascina in ottica salvezza grazie alla splendida doppietta di Stigliano.

Dagli altri campi sono arrivati risultati importanti. A Pescara il Nordovest si è imposto per 4-3 sull’Academy grazie ad una doppietta di Lucio Moragas. Successo esterno per la Fortitudo Pomezia a Viterbo contro l’Active Network. Partita bella ed emozionante aperta dal solito Leo Senna ma chiusa definitivamente da Fred a due minuti dal termine col gol del 6-4.

E’ caduta in trasferta anche la Roma ko con l’Ecocity Genziano di uno scatenato Cristiano Fusari che con una tripletta ha contribuito in maniera decisiva al 5-3 finale. 4-4 invece a Colleferro tra Mirafin e Tombesi Ortona con Moreira e Villaverde grandi protagonisti entrambi con una doppietta. Vittoria casalinga per la Lazio al Palasport di Fiano Romano per 6-5 contro l’Italpol con le doppiette di Gedson e Biscossi.

Classifica: Pomezia, Benevento 6; Genzano, Norovest 4; Italpol, Active Network, Lazio 3; Ortona, Mirafin 1; Roma, Cus Molise, Sala Consilina, Pescara 0.

Prossimo turno 23 ottobre: Pomezia-Benevento, Italpol-Active Network, Nordovest-Lazio, Roma-Pescara, Sala Consilina-Cus Molise, Ortona-Genzano.