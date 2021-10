Pallamano, A2: sabato tornano in campo Benevento, Atellana e Genea Lanzara Sanniti e salernitani in Sicilia, aversani tra le mura amiche contro il Darwin Mascalucia.

Due trasferte in terra siciliana e un match casalingo. E’ questo il programma della seconda giornata del torneo maschile di serie A2 per le formazioni campane. Il turno d'esordio ha regalato sorrisi solo alla Pallamano Benevento, vittoriosa nel derby casalingo contro l’Atellana Aversa. Rimpianti per la Genea Lanzara, che dopo un primo tempo giocato male, aveva ribaltato la partita contro Ragusa ma si è fatta sorprendere nel finale. Ma quel che è stato la prima giornata va dimenticato.

Sabato pomeriggio si torna in campo e in palio ci saranno ancora punti pensati. La Gena Lanzara va a caccia del primo successo nella tana del Giovinetto Petrosino. Sfida sempre complicata perché in terra siciliana vincere non è mai scontato. Stesso discorso per la Pallamano Benevento che sarà di scena a Palermo. Entrambe le compagini siciliane sono reduci da due ko, quindi le motivazioni saranno elevatissime. In un campionato come quello di quest’anno ogni partita può fare la differenza e per questo, soprattutto chi punta alla salvezza, non potrà permettersi di restare indietro.

L’Atellana Aversa, invece, ospiterà Mascalucia che nel primo turno ha bloccato sul pareggio il Girgenti portando a casa un punticino. Per gli uomini di Jaksa Boglic, all’esordio assoluto tra le mura amiche in una partita ufficiale sulla panchina degli aversani, l’obiettivo è di riconfermare quanto di buono fatto vedere contro i giallorossi e cancellare lo zero dalla casella punti.

Seconda giornata, sabato 23 ottobre:

Girgenti-Fondi

Palermo-Benevento

Giovinetto-Genea Lanzara

Atellana-Darwin Mascalucia

Ragusa-Noci

AS Mascalucia-Enna