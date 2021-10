Calcio a 5: Sala Consilina per il riscatto, Benevento sogna la terza impresa Sabato i salernitani vanno a caccia dei primi punti e i sanniti disputeranno il big match.

I primi due turni hanno regalato gioie e dolori alle squadre campane impegnate nel torneo di serie A2 di calcio a 5. L’umore è opposto. A Benevento si vive sulle ali dell’entusiasmo dopo i due successi ottenuti che nemmeno i più ottimisti avevano pronosticato.

In casa Sala Consilina, invece, i due ko hanno messo subito sotto pressione la squadra. La sconfitta di venerdì scorso al PalaTedeschi pesa tanto e per questo sabato pomeriggio alle 16:00, nel match casalingo contro il Cus Molise, sarà assolutamente vietato sbagliare. Gli ospiti però saranno agguerriti. Il turno di riposo alla seconda giornata ha contribuito a tenere Barichello e compagni ancora fermi a zero punti dopo il ko all’esordio contro il Benevento. Dunque per il Sala Consilina un match difficilissimo dove conterà cancellare lo zero dalla casella dei punti in classifica.

I giallorossi invece saranno i grandi protagonisti del big match del terzo turno. Capitan Botta e compagni faranno visita alla Fortitudo Pomezia, fischio d’inizio sabato alle 15:00, che guida a punteggio pieno la classifica proprio con i sanniti. Un match tutto da guastare con i laziali che vantano il migliore attacco insieme all’Italpol con dieci reti messe a segno, e la migliore difesa che invece è quella dei campani insieme alla Tombesi Ortona, con quattro reti subite nelle prime due giornate. Un dato che può anticipare quale sarà il tema tattico della sfida con i padroni di casa che proveranno ad avere il pallino del gioco, mentre gli ospiti saranno pronti a pungere ad ogni occasione con i vari Volonnino, Galletto, Stigliano e con l’argentino Mejuto.

Prossimo turno:

Academy Pescara-Nordovest

Active Network-Fortitudo Pomezia

Benevento-Sala Consilina

Ecocity Genziano-Roma C5

Mirafin-Tombesi Ortona

Lazio-Italpol