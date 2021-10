Boxe, Mondiali: Mangiacapre e Mouhiidine i più attesi I due campioni campani sono pronti per la competizione iridata nella capitan serba.

A Belgrado è tutto pronto per i Campionati Mondiali di boxe che cominceranno domenica 24 ottobre e vedranno al via 650 pugili in rappresentanza di 105 Nazioni. Si parte dalla categoria dei 48 kg fino ad arrivare a quella dei pesi massimi. La Nazionale italiana si presenterà con undici atleti nella capitale serba.

Tra i più attesi sicuramente il veterano Vincenzo Mangiacapre, medaglia di bronzo ai Mondiali del 2011 in Azerbaigian a Baku e l’anno dopo alle Olimpiadi di Londra. Il talento di Marcianise, classe 1989, sarà impegnato nella categoria dei 67 kg.

Occhi puntati anche sul salernitano Aziz Abbes Mouhiidine, che nella categoria +92, proverà a portare a casa qualcosa di importante dopo l’oro nel 2018 agli Europei e il primo gradino del podio conquistato sempre in quell’anno ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona in Spagna. C’è curiosità per vedere all’opera anche Raffaele Di Serio, pugile cresciuto all’Excelsior di Marcianise nella categoria dei 57 kg.