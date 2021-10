Italrugby in raduno, ci sono anche due campani Il veterano Canna e il giovane Fusco rappresentano la Campania in azzurro.

E’ iniziato domenica pomeriggio il raduno dell’Italrugby per preparare l’importante appuntamento con l’Autumn Nations Series 2021. La squadra guidata dal tecnico neozelandese Kieran Crowley, che farà l’esordio sulla panchina azzurra proprio contro gli All Blacks a Roma, comprende anche due atleti campano come l’ormai veterano Carlo Canna e il giovane Alessandro Fusco, rispettivamente prodotti del settore giovanile dell’IVPC Rugby Benevento e dell’Amatori Napoli.

Il programma prevede l’esordio sabato 6 novembre alle 14:00 all’Olimpico di Roma contro la Nuova Zelanda. Sette giorni più tardi sfida allo Stadio Monigo di Treviso contro i “Pumas” argentini, mentre il 20 novembre al Lanfranchi di Parma ultimo match contro l’Uruguay, squadra che gli azzurri sfideranno nel girone anche ai Mondiali del 2023 in Francia. Tra le novità di questa nuova Italia c’è anche la fascia di capitano che passa sul braccio di Michele Lamaro. Crawley invece renderà nota la lista ufficiale dei convocati per i test autunnali nella giornata di domenica 31 ottobre.