Rugby, in Campania week end positivo soprattutto per Benevento e IV Circolo Le due squadre sannite hanno vinto le partite con le squadre Seniores.

Il rugby campano ha vissuto un week end con tutte le sue migliori squadre in campo. Esordio amaro per l’Amatori Napoli in serie A contro i Cavalieri Prato. Gli uomini di Fusco, al Villaggio del Rugby di Bagnoli, sono stati travolti per 59-0.

In serie B netta vittoria dell’IVPC Rugby Benevento nel derby campano contro la Partenope. Partita mai in discussione con i padroni di casa a segno tre volte nei primi venti minuti. Il risultato finale è stato di 54-10 con i sanniti che hanno conquistato i primi cinque punti della stagione. In serie C vittoria del IV Circolo Benevento sugli Hammers Campobasso per 69-5, successo anche per la formazione cadetta del Napoli Afragola che in trasferta ha superato il CLAN Santa Maria Capua Vetere 10-5. Nel Girone 2 ko per la Zona Orientale Salerno che al “Vestuti” ha ceduto per 27-13 contro il Rende.

Nell’unica gara del torneo under 19 maschile, il Napoli Afragola ha espugnato il campo comunale “Ferrovia” del IV Circolo Benevento. Mentre è stata sospesa l’altra sfida tra Torre del Greco e IVPC Rugby Benevento con i padroni di casa che non avevano il numero minimo di atleti per continuare la sfida. Nell’under 17 maschile, successi per il Rugby Benevento e il Sacro Cuore Pompei, rispettivamente sui pari età di Amatori Napoli e Rende.

RISULTATI

SERIE C - GIRONE 1

IV CIRCOLO BENEVENTO - HAMMERS CAMPOBASSO = 69-5 (11-1) ARBITRO TAVASSI GENNARO

CLAN S.MARIA CAPUA VETERE - NAPOLI AFRAGOLA = 5-10 (1-1) ESPOSITO CARLO

SERIE C - GIRONE 2

ZONA ORIENTALE SALERNO - RENDE = 13-27 (1-3) FIORETI PASQUALE

AMATORI TORRE DEL GRECO - HYDRA = non disputata AMBROSIO DANIELE

UNDER 19 - FASE QUALIFICAZIONE

AMATORI TORRE DEL GRECO - US BENEVENTO = sospesa ANTONELLI RODOLFO

IV CIRCOLO BENEVENTO - NAPOLI AFRAGOLA = 15-37 (3-7) PUGLIA GIUSEPPE

UNDER 17 - FASE QUALIFICAZIONE

US BENEVENTO - NAPOLI AFRAGOLA = 14-12 (2-2) RUSSO GIUSEPPE

SACRO CUORE POMPEI - RENDE = 67-10 (11-2) POLESE MARCELLO

SERIE A

NAPOLI AFRAGOLA - CAVALIERI PRATO = 0-59 (0-9) BENVENUTI M. BEATRICE

SERIE B

US BENEVENTO - PARTENOPE = 54 - 10 (8-1) DOSTI MARKUS