Tiro a Volo, Stanco sul podio a Cipro nella prova a coppie Insieme all’egiziano Abel Aziz Mehelba ha vinto l’argento, quarto posto nella gara individuale.

Le Olimpiadi di Tokyo per Silvana Stanco erano un sogno. Un qualcosa da rincorrere con forza dopo aver perso quelle di Rio de Janeiro solo per una scelta tecnica. Negli ultimi cinque anni la tiratrice campana è cresciuta tanto diventando una certezza nel panorama Mondiale. In Giappone le cose sono andate bene. Ha raggiunto la finale ma senza portare a casa la medaglia. Non ha mai nascosto di averci creduto, perché talento e temperamento la rendono atleta che può ambire al massimo risultato in ogni gara. Dopo le Olimpiadi è ricominciata l’attività classica e nel week end la Stanco è stata protagonista alla President Cup sull’Isola di Cipro nella località di Lanarca. La campana è tornata a casa con un ottimo risultato nella prova mista dove insieme all’egiziano Abel Aziz Mehelba, ha perso solo in finale contro la coppia composta dalla statunitense Madelynn Ann Bernau e dal Ceco David Kostelcky col risultato di 6-2.

Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella prova a coppie, la Stanco si è giocata il podio anche nell’individuale. Purtroppo ha confermato di non essere riuscita a trovare l’assetto giusto e si è disunita e con 7 su 15 non è andata oltre il quarto posto. A formare il podio sono state la spagnola Fatima Galvez, oro con 32/35, la statunitense Kayle Browning, argento con 29/35, e la russa Daria Semianova, bronzo con 18/25. Per la Stanco è stata comunque una settimana importante vissuta da protagonista. Per lei, classe 1993, saranno ancora tantissime le occasioni in carriera. L’obiettivo principale, ovviamente, è quello di giocarsi qualcosa di molto importante all’ombra della Torre Eiffel in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 2024.