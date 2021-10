Napoli Basket, corsa a due per colmare il vuoto lasciato da Mayo Dopo il rientro negli States della guardia gli azzurri sul mercato. Scafati celebra capitan Rossato

La soddisfazione per il successo con il finale di 92-89 sui campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna è ancora nell'aria, pressoché palpabile, ma per la GeVi Napoli è tempo di tornare sul mercato per colmare il vuoto dall'addio per motivi personali di Josh Mayo, che ha fatto rientro degli Stati Uniti. In cima alla lista dei desideri di coach Sacripanti ci sono Jordan Theodore e Lamar Peters. Per Theodore si tratterebbe di un ritorno in Italia dove ha già giocato con la maglia dell'Olimpia Milano nella stagione 2017/2018. Nelle ultime stagioni l'ex Emporio Armani ha, invece, indossato le canotte di Besiktas, AEK Atene e UNICS Kazan totalizzando una media di 7,3 punti e 4,6 assist in EuroCup nel 2020/2021. A settembre Theodore aveva firmato in Giappone per l'Alvark Tokyo, ma non ha superato le visite mediche. Sembrava a un passo Peters, ma la trattativa ha subito una frenata ed è in stand-by con Theodore che, nel frattempo, ha guadagnato terreno nella corsa a due per giocare all'ombra del Vesuvio. Si vedrà. Intanto, in Serie A2, la Givova Scafati continua a lavorare alacremente in vista della trasferta a Veroli contro la Stella Azzurri. Caccia al quinto successo di fila per Rossato e compagni. Il capitano è stato celebrato sui social per lo splendido traguardo delle 91 presenze e più di 1000 punti realizzati tre le file gialloblù.