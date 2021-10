Pallanuoto, ecco i convocati di Campagna per l’amichevole con la Croazia Il Settebello sfiderà la Croazia il 2 novembre con tre campani protagonisti

Dopo la delusione Olimpica di Tokyo il Settebello è pronto a tornare in acqua. Martedì 2 novembre alle 19:30 nella piscina Felice Cascione, andrà in scena il trofeo “Città di Imperia Frecciarossa” contro la Croazia. Un test probante che dà il via al triennio che porterà a Parigi 2024, vero obiettivo degli uomini di coach Sandro Campagna. La squadra si radunerà nella Riviera di Ponente dal 31 ottobre. Tra i convocati ci sono anche i campani Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce che giocano a Brescia, e Alessandro Velotto atleta dell’Esercito Italiano e della Pro Recco. Per tutti e tre il prossimo triennio dovrà essere quello del riscatto come per l’intero gruppo azzurro. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale a Tokyo contro la Serbia bisogna aprire un nuovo ciclo. Il Giappone però sarà ancora una tappa importante di passaggio perché dal 13 al 29 maggio 2022 a Fukuoka andranno in scena i Campionati del Mondo a cui l’Italia si presenterà come campione in carica. Poi dal 27 agosto appuntamento a Spalato con gli Europei, due competizioni per iniziare al meglio la strada verso Parigi.



Ecco i convocati del CT Sandro Campagna per l’amichevole con la Croazia: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Filippo Ferrero (CC Ortigia), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Lorenzo Bruni e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Luca Damonte (Ferencvaros), Luca Marziali, Mario Del Basso e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Lo staff è costituito dal cittì Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Riccardo Cipolat, dal preparatore atletico Goran Volarevic, dal videoanalista Paolo Baiardini. Dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta.

Progetto Tecnico: Roberto Spinelli e Massimo Di Martire (CN Posillipo), Davide Occhione (Telimar Palermo), Francesco Cassia e Francesco Condemi (CC Ortigia), Andrea Patchaliev (RN Savona), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (PN Trieste), Alessandro Carnesecchi (RN Florentia), Tommaso Gianazza e Alessandro Balzarini (AN Brescia).